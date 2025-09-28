Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Traumtor: Zwickaus Theo Martens jubelt nach seinem Siegtor gegen Halle.
Traumtor: Zwickaus Theo Martens jubelt nach seinem Siegtor gegen Halle.
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Traumtor von Theo Martens gegen Halle – „Ich hab den Ball gar nicht im Netz gesehen“
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schwäne drehen nach Rückstand im Traditionsduell die Partie. Die Stimmen zum Spiel.

7070 Fans in der GGZ-Arena, drittes Spiel gegen ein Schwergewicht der Fußball-Regionalliga Nordost, erster Sieg! Die Spieler des FSV Zwickau haben ihrem Trainer Rico Schmitt einen Tag nach dessen 57. Ehrentag ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk bereitet. Beim 2:1 (1:1)-Sieg drehten die Schwäne gegen den Halleschen FC eine Partie, die in der...
