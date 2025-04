FSV Zwickau: Trotz erhöhter Ticketpreise kommen fast so viele Fans in die GGZ-Arena wie in der Vorsaison

Der Schnitt liegt in der zweiten Regionalligasaison bei 5161 Zuschauern pro Heimspiel. Und ein Leckerbissen steht für die Schwäne noch an.

Das vorletzte Heimspiel dieser Saison ist für den FSV Zwickau Geschichte. Den kuriosen 2:1-Sieg mit einem Blitztor (Veron Dobruna) in der ersten Minute und dem Treffer von Luis Klein in der Nachspielzeit verfolgten 5448 Zuschauer. Damit steht der Fußball-Regionalligist vor dem finalen Auftritt am 11. Mai in der GGZ-Arena bei einem Schnitt von...