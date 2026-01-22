MENÜ
In der Türkei kümmerte sich FSV-Physiotherapeut Benjamin Jorde um die Narben des an der Schulter operierten Daniel Haubner.
In der Türkei kümmerte sich FSV-Physiotherapeut Benjamin Jorde um die Narben des an der Schulter operierten Daniel Haubner. Bild: FSV
In der Türkei kümmerte sich FSV-Physiotherapeut Benjamin Jorde um die Narben des an der Schulter operierten Daniel Haubner.
In der Türkei kümmerte sich FSV-Physiotherapeut Benjamin Jorde um die Narben des an der Schulter operierten Daniel Haubner. Bild: FSV
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Verletzt, aber nicht vergessen – wie Daniel Haubner um seine Rückkehr kämpft
Von Thomas Prenzel
Trotz frisch operierter Schulter durfte der Mittelfeldspieler des Fußball-Regionalligisten mit ins Türkei-Camp. Die Reha absolviert der 27-Jährige bei einem großen Traditionsclub.

Dass ein Profifußballer mit einer frisch operierten Schulter mit der Mannschaft zur Vorbereitung ins Wintercamp fliegt, dürfte Seltenheitswert besitzen. Mittelfeldspieler Daniel Haubner vom FSV Zwickau hat die Tage in der Türkei mit den Teamgefährten und dem Betreuerstab jedenfalls genossen, auch wenn er auf Naturrasen nicht mit ans runde...
