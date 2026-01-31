FSV Zwickau verliert Alu-Festival in Eilenburg: „Ergebnis nicht schön, aber den Zweck erfüllt“

FSV Zwickau
Im vierten Vorbereitungsspiel auf den Restart in der Fußball-Regionalliga gab es auf rutschigem Kunstrasen die erste Niederlage für ersatzgeschwächte Schwäne.
Den FSV Zwickau in seinem Testspiel-Lauf, hält nur der FC Eilenburg auf. Mit 0:2 (0:0) hat die Mannschaft von Rico Schmitt am Samstag sein viertes Vorbereitungsspiel auf den Restart in der Fußball-Regionalliga Nordost verloren. Nach drei Siegen gegen den Wuppertaler SV (2:0), Nasaf Qarshi (6:1) und Dynamo Dresden (3:0) erzielten die Rot-Weißen...
