Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dass der FSV Zwickau innerhalb von zwei Jahren seinen Schuldenberg von über drei auf unter eine Million Euro verringern konnte, ist auch den Anhängern des Fußball-Regionalligisten zu verdanken.
Dass der FSV Zwickau innerhalb von zwei Jahren seinen Schuldenberg von über drei auf unter eine Million Euro verringern konnte, ist auch den Anhängern des Fußball-Regionalligisten zu verdanken. Bild: Gabor Krieg/PICTURE POINT
Dass der FSV Zwickau innerhalb von zwei Jahren seinen Schuldenberg von über drei auf unter eine Million Euro verringern konnte, ist auch den Anhängern des Fußball-Regionalligisten zu verdanken.
Dass der FSV Zwickau innerhalb von zwei Jahren seinen Schuldenberg von über drei auf unter eine Million Euro verringern konnte, ist auch den Anhängern des Fußball-Regionalligisten zu verdanken. Bild: Gabor Krieg/PICTURE POINT
FSV Zwickau
FSV Zwickau vermeldet nächsten Meilenstein in der wirtschaftlichen Sanierung des Vereins
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2023 stand der Fußball-Regionalligist angesichts von mehr als drei Millionen Euro Schulden kurz vor dem Aus. Von den Zahlen ist der Verein jetzt weit entfernt, aber tritt trotzdem auf die Euphoriebremse.

Dass sich die Sonne am Donnerstagabend über der Zwickauer GGZ-Arena zeigte, passte nicht nur gut für die offizielle Mannschaftsvorstellung der FSV Zwickau. Auch wenn die Regionalliga-Fußballer bereits Ende Juli in die Saison gestartet sind, hatten sich die Verantwortlichen diese für die erste Auflage des monatlichen Fußball-Talks...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.07.2025
5 min.
FSV Zwickau: Trainer Rico Schmitt spricht überraschend von der Vision Rathausbalkon
Trainer Rico Schmitt will mit dem FSV Zwickau zurück in die 3. Liga. Der Verein muss aber noch Schulden abbauen.
Mannschaft, Etat, Ziele – so ist der Fußball-Regionalligist für die neue Saison aufgestellt. Der Verein setzt auf einen jungen Kader.
Thomas Prenzel
24.07.2025
2 min.
FSV Zwickau gegen Lok Leipzig: Hauptsponsor beider Vereine erhöht sein Engagement bei den Schwänen um fünfstellige Summe
Vizekapitän Max Somnitz, Trainer Rico Schmitt, FSV-Vorstand André Beuchold und Hauptsponsor Robert Eckhold (von links) während der Saisonauftakt-Pressekonferenz.
Für Robert Eckhold wird das erste Saisonspiel am Samstag in der GGZ-Arena ein besonderes. Der Unternehmer äußert sich salomonisch.
Thomas Prenzel
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
Mehr Artikel