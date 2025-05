FSV Zwickau verpflichtet spielstarken Deutsch-Brasilianer

Offensiver Mittelfeldspieler Gabriel Figurski Vieira wechselt von Hertha 03 Zehlendorf zu den Schwänen, die er in der vergangenen Saison der Fußball-Regionalliga noch geärgert hatte.

Zwickau. Fußball-Regionaligist FSV Zwickau vermeldet mit dem offensiven Mittelfeldspieler Gabriel Figurski Vieira (24) den nächsten Neuzugang. Der gebürtige Brasilianer wechselt von Hertha 03 Zehlendorf zu den Westsachsen und unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2027. „Gabi ist uns im Laufe der Saison aufgefallen, erstmals schmerzlich am ersten Spieltag, als er zwei Tore gegen uns erzielt hat. Er ist ein spielstarker Achter mit einer guten Mischung aus Physis und Torgefahr. Besonders beeindruckt hat uns seine Entwicklung in den vergangenen drei Jahren. Gabi hat sich von der Landesliga über die Oberliga bis in die Regionalliga hochgearbeitet und von Beginn an überzeugt. Acht Tore in seinem ersten Regionalligajahr und sein Beitrag zum Klassenerhalt sprechen für sich“, sagte FSV-Sportdirektor Robin Lenk zu der Neuverpflichtung. Vor der Station bei Hertha 03 Zehlendorf spielte der Deutsch-Brasilianer Gabriel Figurski Vieira beim SV Lichtenberg, dem SV Empor Berlin und dem FC Internationale Berlin.

Am Dienstag hatte der FSV Zwickau die Verpflichtung von Daniel Haubner vom ZFC Meuselwitz offiziell bestätigt. Der 26-jährige Offensivspieler erhält bei den Schwänen einen Zweijahresvertrag. „Daniel ist uns bereits zu seiner Zeit beim VfB Eichstätt als ein Topscorer in der Regionalliga Bayern aufgefallen und wir haben seinen Werdegang bei seinen folgenden Stationen sehr genau verfolgt. Daniel zeichnet neben seiner Abschlussstärke und seiner Dynamik auf dem Patz besonders seine ruhige Art und sein Fleiß neben dem Platz aus. Wir freuen uns Daniel für die nächsten zwei Jahre in unserem Team zu haben“, so Sportdirektor Robin Lenk. Für Meuselwitz hatte Daniel Haubner in dieser Saison alle 34 Punktspiele bestritten und dabei sieben Tore erzielt. (tt/tyg)