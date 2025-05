FSV Zwickau verpflichtet zweiten Neuzugang für die kommende Saison: Er kommt vom FC Eilenburg

Mit der Bekanntgabe seines Wechsels kam der 22-jährige Außenbahnspieler seinem neuen Arbeitgeber zuvor.

Die Verpflichtung wollte der FSV Zwickau erst in der kommenden Woche bekanntgeben. Nun ist Lennert Möbius seinem neuen Arbeitgeber zuvorgekommen: Der rechte Außenbahnspieler verkündete am Sonntag in der Euphorie des erreichten Klassenerhalts mit dem FC Eilenburg (1:1 beim VFC Plauen) vor der MDR-Kamera den Wechsel zu den Schwänen für die neue...