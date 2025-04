FSV Zwickau vor dem 101. Traditionsduell bei Carl Zeiss Jena: „Ich habe die eine oder andere Idee“

Die Schwäne müssen am Karsamstag im Paradies ohne Torjäger Marc-Philipp Zimmermann auskommen. Die Herausforderung besteht ohnehin darin, Gegentore zu verhindern.

Es soll keine Osterausfahrt für den FSV Zwickau am Samstag (14 Uhr/MDR live) ins Paradies von Jena werden. Und ein Osterspaziergang ist schon gar nicht zu erwarten. Die Thüringer können mit einem Sieg in der Tabelle an den Westsachsen vorbeiziehen. Sie haben von den vergangenen vier Partien drei gewonnen, zuletzt daheim 2:0 gegen den Zweiten...