FSV Zwickau: Warum Jonas Dittrich nicht nur als Einwurf-Spezialist wichtig ist

Der beim Chemnitzer FC ausgebildete Fußballer kam über den Umweg VfB Auerbach zum Tabellendritten der Regionalliga. Den Sprung aus der Oberliga meisterte er auch dank seiner Allrounder-Fähigkeiten.

23 Einsätze in 27 Spielen: Für einen Fußballer, der im vergangenen Sommer aus der Oberliga kam, kann sich die bisherige Bilanz von Jonas Dittrich beim Regionalligisten FSV Zwickau durchaus sehen lassen. Zehnmal stand der 21-jährige Allrounder in der Startelf des Tabellendritten. So auch am vergangenen Freitag beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC II,...