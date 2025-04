FSV Zwickau: Was Andrej Startsev im Duell mit seinem Ex-Verein Rot-Weiß Erfurt erwartet

Beide Traditionsvereine sind in der Fußball-Regionalliga gut in Form. Das lässt auf ein packendes Nachholspiel am Mittwoch hoffen. Der Sechser des FSV weiß jedenfalls, worauf es ankommen wird.

Die Vorfreude bei den Fans ist vor dem Nachholspiel der Fußball-Regionalliga am Mittwoch, 19 Uhr, zwischen dem FSV Zwickau und Rot-Weiß Erfurt ähnlich groß wie bei den Profis. Der FSV geht für das Duell der mit jeweils 43 Punkten gut im Rennen liegenden Konkurrenten trotz des Termins unter der Woche von etwa 5500 Zuschauern aus. „Das wird... Die Vorfreude bei den Fans ist vor dem Nachholspiel der Fußball-Regionalliga am Mittwoch, 19 Uhr, zwischen dem FSV Zwickau und Rot-Weiß Erfurt ähnlich groß wie bei den Profis. Der FSV geht für das Duell der mit jeweils 43 Punkten gut im Rennen liegenden Konkurrenten trotz des Termins unter der Woche von etwa 5500 Zuschauern aus. „Das wird...