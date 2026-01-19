FSV Zwickau: Welchen Eindruck Randolf Riesen im Trainingslager bei Rico Schmitt hinterlassen hat

Der an den VfB Empor Glauchau ausgeliehene Fußballer konnte sich gegen den FC Nasaf in die Torschützenliste eintragen. Die Mitspieler und der Trainer lobten den 20-Jährigen aber nicht nur deshalb.

Randolf Riesen kann es nicht nur als quirliger Flügelflitzer. Als im Testspiel des FSV Zwickau am Samstag im türkischen Lara gegen den FC Nasaf (1. Liga Usbekistan) eine Flanke von Lennert Möbius vors Tor segelte, köpfte der 1,73 Meter große Offensivspieler den Ball zum 4:1-Zwischenstand in die Maschen. Randolf Riesen, der für die laufende...