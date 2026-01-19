MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Randolf Riesen kam für den FSV Zwickau im Testspiel gegen den FC Nasaf (Foto) auf 45 und gegen den Wuppertaler SV auf 67 Einsatzminuten.
Randolf Riesen kam für den FSV Zwickau im Testspiel gegen den FC Nasaf (Foto) auf 45 und gegen den Wuppertaler SV auf 67 Einsatzminuten. Bild: Marcus Hengst
Randolf Riesen kam für den FSV Zwickau im Testspiel gegen den FC Nasaf (Foto) auf 45 und gegen den Wuppertaler SV auf 67 Einsatzminuten.
Randolf Riesen kam für den FSV Zwickau im Testspiel gegen den FC Nasaf (Foto) auf 45 und gegen den Wuppertaler SV auf 67 Einsatzminuten. Bild: Marcus Hengst
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Welchen Eindruck Randolf Riesen im Trainingslager bei Rico Schmitt hinterlassen hat
Von Monty Gräßler, Marcus Hengst
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der an den VfB Empor Glauchau ausgeliehene Fußballer konnte sich gegen den FC Nasaf in die Torschützenliste eintragen. Die Mitspieler und der Trainer lobten den 20-Jährigen aber nicht nur deshalb.

Randolf Riesen kann es nicht nur als quirliger Flügelflitzer. Als im Testspiel des FSV Zwickau am Samstag im türkischen Lara gegen den FC Nasaf (1. Liga Usbekistan) eine Flanke von Lennert Möbius vors Tor segelte, köpfte der 1,73 Meter große Offensivspieler den Ball zum 4:1-Zwischenstand in die Maschen. Randolf Riesen, der für die laufende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.01.2026
3 min.
FSV Zwickau: Trainingsauftakt mit Randolf Riesen, aber ohne Neuzugang
Autsch! Randolf Riesen – vergangenen Sommer beim VW-Cup noch im FSV-Trikot – bereitet sich mit Regionalligist Zwickau auf die Punktspiele des VfB Glauchau vor.
Der Fußball-Regionalligist absolviert drei Testspiele in der Vorbereitung. Im Türkei-Camp trifft das Team von Rico Schmitt auf einen Meister und Pokalsieger.
Thomas Prenzel
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
17.01.2026
2 min.
FSV Zwickau mit Sechserpack: Flottes Testspiel trotz müder Beine gegen den Pokalsieger aus Usbekistan
Lukas Eixler (am Ball) und Veron Dobruna (rechts) gaben mit dem FSV Zwickau klar den Ton gegen den FC Nasaf an.
Der Fußball-Regionalligist hat zum Abschluss seines Trainingslagers in der Türkei einen Kantersieg herausgeschossen. Für Trainer Rico Schmitt gingen trotzdem nicht alle Wünsche in Erfüllung.
Monty Gräßler, Marcus Hengst
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
Mehr Artikel