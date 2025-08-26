Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
FSV-Trainer Rico Schmitt steigt am Mittwoch „mit einem positiven Gefühl“ in den Zwickauer Mannschaftsbus.
FSV-Trainer Rico Schmitt steigt am Mittwoch „mit einem positiven Gefühl“ in den Zwickauer Mannschaftsbus.
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Welchen Plan der Trainer fürs Auswärtsspiel bei Hertha BSC II hat
Von Monty Gräßler
Im Berliner Amateurstadion war der Fußball-Regionalligist zuletzt zweimal leer ausgegangen. Für Rico Schmitt ist klar: Um das zu ändern, braucht es am Mittwoch Intensität, Mut und Leidensfähigkeit.

Der FSV Zwickau nimmt in der Fußball-Regionalliga am Mittwoch, 19 Uhr den dritten Anlauf, um unter Trainer Rico Schmitt erstmals etwas Zählbares von einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC II mitzubringen. Nach der 0:3-Niederlage in der Vorsaison und dem 3:4 im Jahr zuvor ist die Schwere der Aufgabe allen im FSV-Lager klar. „Wir treffen auf eine...
