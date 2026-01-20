MENÜ
Jubel über Platz 3: Die Fan-Auswahl hat erneut bewiesen, dass auch die Anhänger des FSV Zwickau mit dem Ball umgehen können.
Jubel über Platz 3: Die Fan-Auswahl hat erneut bewiesen, dass auch die Anhänger des FSV Zwickau mit dem Ball umgehen können. Bild: Katrin Petzold/ZFG e.V.
FSV Zwickau
FSV Zwickau: Wie die Fan-Auswahl beim Jubiläumsturnier AC Florenz und RSC Anderlecht hinter sich gelassen hat
Von Monty Gräßler
Ein Hauch von Fußball-Europapokal wehte am Samstag durch die Sporthalle Mosel. Das sportliche Klassentreffen wartete mit großen Namen und Duellen auf. Zehn FSV-Fans waren mittendrin statt nur dabei.

Das 50. Jubiläum der legendären Europapokalsaison 1975/76 der Zwickauer Fußballer bleibt auch im neuen Jahr weiter in aller Munde. Am Wochenende wurde dabei in der Sporthalle Mosel aktive Traditionspflege betrieben. Dort trafen sich auf Initiative des Vereins Zwickauer Fußballgeschichten ehemalige Spieler der BSG Sachsenring Zwickau und des...
