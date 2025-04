FSV Zwickau: Woran es beim 0:0 in Eilenburg haperte

„Wir haben einfach zu wenig geschossen“, sagte Trainer Rico Schmitt nach der Nullnummer in der Fußball-Regionalliga. Allerdings hatte er seinen besten Torschützen auch zunächst auf der Bank gelassen.

Der FSV Zwickau hat in der Fußball-Regionalliga den Schwung aus dem 2:1-Heimsieg gegen Spitzenreiter Lok Leipzig in der Vorwoche nur bedingt mitnehmen können. Nach dem 0:0 am Freitagabend beim im Abstiegskampf steckenden FC Eilenburg sprach Trainer Rico Schmitt von einem „soliden Auswärtsspiel“ seiner Mannschaft. „Wir hatten über weite...