Die GGZ-Arena in Zwickau fast über 10.000 Zuschauer. Am Samstag wird das Stadion gegen den CFC gut gefüllt sein.
Die GGZ-Arena in Zwickau fast über 10.000 Zuschauer. Am Samstag wird das Stadion gegen den CFC gut gefüllt sein.
FSV Zwickau
Für das Derby gegen den CFC: FSV Zwickau aktiviert Rasenheizung in der GGZ-Arena – ein Restrisiko bleibt
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit dem Drittligaabstieg 2023 blieb die Wärmequelle in der Heimspielstätte der Schwäne aus finanziellen Gründen außer Betrieb. Bis zu diesem Donnerstag. Ist die Austragung gesichert?

Bisher war es ein Tabu beim FSV Zwickau: Die Rasenheizung in der GGZ-Arena blieb seit dem Abstieg 2023 in den vergangenen zwei Regionalliga-Spielzeiten aus. Finanziell einfach nicht stemmbar, hieß es bisher auf Anfrage in der winterlichen Jahreszeit vom Verein. Der FSV hat inzwischen seinen Schuldenberg von drei auf unter eine Million Euro...
