Für das Derby gegen den CFC: FSV Zwickau aktiviert Rasenheizung in der GGZ-Arena – ein Restrisiko bleibt

FSV Zwickau
Seit dem Drittligaabstieg 2023 blieb die Wärmequelle in der Heimspielstätte der Schwäne aus finanziellen Gründen außer Betrieb. Bis zu diesem Donnerstag. Ist die Austragung gesichert?
Bisher war es ein Tabu beim FSV Zwickau: Die Rasenheizung in der GGZ-Arena blieb seit dem Abstieg 2023 in den vergangenen zwei Regionalliga-Spielzeiten aus. Finanziell einfach nicht stemmbar, hieß es bisher auf Anfrage in der winterlichen Jahreszeit vom Verein. Der FSV hat inzwischen seinen Schuldenberg von drei auf unter eine Million Euro...
