Ankunft in Zwickau nach dem 0:0 bei Waldhof Mannheim und dem Klassenerhalt des FSV.
Ankunft in Zwickau nach dem 0:0 bei Waldhof Mannheim und dem Klassenerhalt des FSV. Bild: Ralph Köhler
FSV Zwickau
Fußball, Familie, FSV Zwickau: David Wagner und Mike Könnecke plaudern beim „Halden-Fumo“ aus dem Nähkästchen
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Einmal im Monat lädt der Regionalligist Gäste zum vereinseigenen Fan-Talk ins „Alois“ ein. Beim Bierchen verriet der Ex-Sportchef, wie er einst den Ex-Kapitän aus dem Schacht zu den Schwänen lockte.

Dass sich Mike Könnecke und David Wagner am Dienstagabend nicht zum ersten Mal auf ein Bier getroffen hatten, lag auf der Hand. Schließlich sind deren Ehefrauen Elisa und Carina Schwestern. Beim vereinseigenen Fan-Talk „Halden-Fumo“ in der Vereinskneipe „Alois“ (benannt nach der Sachsenring-Legende Alois Glaubitz) ging es aber um andere...
