Fußball-Sachsenpokal: FSV Zwickau begleicht Rechnung beim VfB Empor Glauchau

Der Regionalligist ist am Samstag mit einem 2:1-Erfolg in Glauchau ins Viertelfinale eingezogen. Die Weichen auf Sieg stellte Cemal Sezer.

Eine Wiedergutmachung für die 1:2-Niederlage im Vorjahr sei nicht möglich, sagte Andrej Startsev, der Kapitän des FSV Zwickau, auf der Pressekonferenz vor dem Sachsenpokal-Achtelfinale beim Fußball-Oberligisten VfB Empor Glauchau. Vor fast genau einem Jahr schied der FSV bei eben jenen Glauchauern – ebenfalls im Achtelfinale – aus dem...