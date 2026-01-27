MENÜ
Die Fußballschule des FSV Zwickau startet in diesem Jahr mit insgesamt neun Camps durch. Das Foto entstand 2025 im Westsachsenstadion.
Die Fußballschule des FSV Zwickau startet in diesem Jahr mit insgesamt neun Camps durch. Das Foto entstand 2025 im Westsachsenstadion. Bild: Ralf Wendland
FSV Zwickau
Fußballschule des FSV Zwickau: Das sind die Termine, die Höhepunkte und die Partnervereine für dieses Jahr
Von Monty Gräßler
Der Fußball-Regionalligist bereitet neun Trainingscamps für Nachwuchskicker vor. Denn das Angebot, bei dem es Tipps direkt von den FSV-Profis gibt, wird nicht nur in den Sommerferien gut angenommen.

Die jüngste Veröffentlichung des FSV Zwickau zu seiner Fußballschule 2026 ist offenbar von vielen Familien in Zwickau und Umgebung bereits erwartet worden. „Es gab viele Anfragen, wann die Termine für dieses Jahr bekanntgegeben werden“, sagt Dominik Seidel, der Sportliche Leiter der Nachwuchsabteilung des FSV. Die stellt diesmal insgesamt...
