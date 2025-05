„Halt die Fresse!“ Hat sich Theo Martens mit seinem Ausraster um einen neuen Vertrag beim FSV Zwickau gebracht?

Der Offensivspieler wurde zum zweiten Mal in dieser Saison vom Platz gestellt. So reagieren der Spieler, der Cheftrainer und der Sportdirektor nach der Roten Karte in Meuselwitz.

In der 64. Minute eingewechselt, in der 90. Minute mit Rot wegen Beleidigung wieder vom Platz geflogen. Dass Theo Martens am Sonntag beim ZFC Meuselwitz (0:2) in den 26 Minuten Einsatzzeit, die er nach überstandener Krankheit bekommen hat, ein gutes Spiel machte, rückte nach der Partie in den Hintergrund. Denn der Außenbahnspieler des FSV...