Hiobsbotschaft beim FSV Zwickau: Neuzugang erleidet Kreuzbandriss

FSV Zwickau
Der Nordost-Regionalligist muss monatelang ohne einen seiner spielstarken Mittelfeldakteure zurechtkommen, das ergab Vereinsangaben zufolge eine MRT-Untersuchung.
Vermutlich für den Rest der noch jungen Regionalliga-Spielzeit 2025/26 muss der FSV Zwickau auf seinen Neuzugang Gabriel Figurski Vieira verzichten. Wie die Westsachsen am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gaben, zog sich der Brasilianer am vergangenen Samstag im Mannschaftstraining einen Kreuzbandriss zu. Figurski Vieira war im Sommer vom...
