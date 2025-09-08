Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gabriel Figurski Vieira fällt monatelang mit einer Kreuzbandverletzung aus.
Gabriel Figurski Vieira fällt monatelang mit einer Kreuzbandverletzung aus. Bild: Frank Kruczynski
Gabriel Figurski Vieira fällt monatelang mit einer Kreuzbandverletzung aus.
Gabriel Figurski Vieira fällt monatelang mit einer Kreuzbandverletzung aus. Bild: Frank Kruczynski
FSV Zwickau
Hiobsbotschaft beim FSV Zwickau: Neuzugang erleidet Kreuzbandriss
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Nordost-Regionalligist muss monatelang ohne einen seiner spielstarken Mittelfeldakteure zurechtkommen, das ergab Vereinsangaben zufolge eine MRT-Untersuchung.

Vermutlich für den Rest der noch jungen Regionalliga-Spielzeit 2025/26 muss der FSV Zwickau auf seinen Neuzugang Gabriel Figurski Vieira verzichten. Wie die Westsachsen am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gaben, zog sich der Brasilianer am vergangenen Samstag im Mannschaftstraining einen Kreuzbandriss zu. Figurski Vieira war im Sommer vom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
3 min.
FSV Zwickau: „Flügelmutter-Skandal“, Nebel-Abbruch, Schützenfest – was läuft diesmal im Klassiker gegen Carl Zeiss Jena?
Etwa 8000 Zuschauer werden am Freitagabend im Ost-Klassiker zwischen Zwickau und Jena erwartet.
Im zweiten Saisonheimspiel freut sich der Fußball-Regionalligist auf eine tolle Kulisse von rund 8000 Fans. Damit es ein Fest wird, muss der Trainer eine knifflige Aufgabe lösen.
Thomas Prenzel
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:17 Uhr
2 min.
König Charles und Prinz Harry treffen sich zum Tee
Seit etwa eineinhalb Jahren sollen sich Prinz Harry und sein Vater Charles III. nicht mehr gesehen haben. (Archivfoto)
Findet der royale Familienkrach in Großbritannien doch noch ein gutes Ende? Der "verlorene Sohn" Prinz Harry scheint jedenfalls seinen Heimatbesuch für einen Versuch zu nutzen.
20:19 Uhr
2 min.
Kaulitz-Brüder gewinnen beim Fernsehpreis gegen Heidi Klum
Tom und Bill Kaulitz freuen sich über den Deutschen Fernsehpreis.
Tom und Bill Kaulitz gewinnen mit ihrer Netflix-Show den Deutschen Fernsehpreis – und lassen dabei Toms Ehefrau Heidi Klum hinter sich. Die Brüder feiern per Video aus der Ferne.
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
22.08.2025
3 min.
Zwickau und Jena liefern sich hitziges Derby
Augen zu und durch: Malik Talabidi (links) und Lennert Möbius im Zweikampf.
0:0 trennen sich der FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena in der Fußball-Regionalliga. Den Punkt haben sich die Schwäne verdient. Die Fans feierten ihre Spieler nach Abpfiff.
Thomas Prenzel
Mehr Artikel