Augen zu und durch, vielleicht auch das Motto für das Rückspiel. FSV-Hüne Oliver Fobassam (links) und Stefan Maderer. Bild: Imago
Augen zu und durch, vielleicht auch das Motto für das Rückspiel. FSV-Hüne Oliver Fobassam (links) und Stefan Maderer. Bild: Imago
FSV Zwickau
Kann der FSV Zwickau Spitzenreiter Lok Leipzig ärgern?
Von Thomas Prenzel
Acht von acht möglichen Heimsiegen feierte die Loksche in dieser Saison. Nun fliegen die Schwäne, die in der Fremde erst dreimal gewannen, in Probstheida ein. „Freie Presse“ zieht einen Vergleich.

Die Stimmung ist in beiden Lagern gut vor dem ersten Rückrundenspiel in der Nordoststaffel der Fußball-Regionalliga: Lok Leipzigs Trainer Jochen Seitz gab nach dem 5:1-Erfolg bei Magdeburgs Reserve erstmals drei Tage am Stück frei. Und sein Zwickauer Amtskollege Rico Schmitt nahm die Vorlage des preisverdächtigen TV-Berichts zur...
