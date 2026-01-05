„Kein Spieler mit Rettungsring am Bauch“: So lief der Trainingsauftakt beim FSV Zwickau

FSV Zwickau
Warum der Trainer des Regionalligisten zum Vorbereitungsstart selbst die Fußballschuhe schnürte und sich die Spieler aufs Türkei-Camp freuen.
Neues Jahr, neues Glück. Gut gelaunt sind die Profis des FSV Zwickau am Montag ins Training nach der Winterpause gestartet. In der sogenannten Kalthalle (Kunstrasen auf circa 50 Metern Länge) am Westsachsenstadion, wo einst die Vorgänger im Europacup oder in der 2. Bundesliga kickten, vollzog das Team von Chefcoach Rico Schmitt den Auftakt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.