Klatsche in Meuselwitz: FSV Zwickau ohne Kapitän und Tor beim ZFC – „Wir haben alle versagt“

FSV Zwickau
Im ersten Punktspiel des Jahres landen die Schwäne hart auf dem Boden der Tatsachen. Der Trainer übt scharfe Selbstkritik. Die Stimmen zum Spiel.
Mit hängenden Köpfen trotteten die Spieler des FSV Zwickau vom Rasen der bluechip-Arena. Woche für Woche der Frust wegen der witterungsbedingten Spielabsagen, dann eine 0:4-Klatsche zum Auftakt beim ZFC Meuselwitz: Zum Teil ohne Körpersprache und einen Plan ergaben sich die Westsachsen in der zweiten Halbzeit, kassierten nach dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 22.02.2026 | 15:56 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG