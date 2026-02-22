MENÜ
Das war nix: 0:4 in Meuselwitz, die dritte Niederlage für Rico Schmitt mit dem FSV Zwickau beim ZFC ohne eigenes Tor.
Das war nix: 0:4 in Meuselwitz, die dritte Niederlage für Rico Schmitt mit dem FSV Zwickau beim ZFC ohne eigenes Tor. Bild: PICTURE POINT
FSV Zwickau
Klatsche in Meuselwitz: FSV Zwickau ohne Kapitän und Tor beim ZFC – „Wir haben alle versagt“
Von Thomas Prenzel
Im ersten Punktspiel des Jahres landen die Schwäne hart auf dem Boden der Tatsachen. Der Trainer übt scharfe Selbstkritik. Die Stimmen zum Spiel.

Mit hängenden Köpfen trotteten die Spieler des FSV Zwickau vom Rasen der bluechip-Arena. Woche für Woche der Frust wegen der witterungsbedingten Spielabsagen, dann eine 0:4-Klatsche zum Auftakt beim ZFC Meuselwitz: Zum Teil ohne Körpersprache und einen Plan ergaben sich die Westsachsen in der zweiten Halbzeit, kassierten nach dem...
Erschienen am: 22.02.2026 | 15:56 Uhr
