Mit 1:0-Sieg gegen Greifswalder FC: FSV Zwickau baut seine stolze Heimserie in der Fußball-Regionalliga aus

FSV Zwickau
Die Westsachsen haben ihren Angstgegner in die Schranken gewiesen. Die Bilanz gegen das Team von der Küste war bisher dürftig. Am Samstag wurde sie aufpoliert, ohne dass es eine Glanzleistung war.
Der FSV Zwickau hat den berühmten Bock umgestoßen und damit das eigene Spieltagsmotto in die Tat umgesetzt: Die Westsachsen haben am Samstagnachmittag durch das goldene Tor von Daniel Haubner (72.) erstmals in der Fußball-Regionalliga gegen den Greifswalder FC gewonnen. In den vergangenen beiden Jahren hatte der FSV nur einen Punkt gegen die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.