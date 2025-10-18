Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Entscheidung in Zwickau: Daniel Haubner (links) überwindet Greifswald-Torhüter Jakub Jakubov.
Die Entscheidung in Zwickau: Daniel Haubner (links) überwindet Greifswald-Torhüter Jakub Jakubov.
FSV Zwickau
Mit 1:0-Sieg gegen Greifswalder FC: FSV Zwickau baut seine stolze Heimserie in der Fußball-Regionalliga aus
Von Monty Gräßler
Die Westsachsen haben ihren Angstgegner in die Schranken gewiesen. Die Bilanz gegen das Team von der Küste war bisher dürftig. Am Samstag wurde sie aufpoliert, ohne dass es eine Glanzleistung war.

Der FSV Zwickau hat den berühmten Bock umgestoßen und damit das eigene Spieltagsmotto in die Tat umgesetzt: Die Westsachsen haben am Samstagnachmittag durch das goldene Tor von Daniel Haubner (72.) erstmals in der Fußball-Regionalliga gegen den Greifswalder FC gewonnen. In den vergangenen beiden Jahren hatte der FSV nur einen Punkt gegen die...
