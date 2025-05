Mit der Leiter in die Kurve: So wurde Mike Könnecke in seinem Abschiedsspiel von den Fans des FSV Zwickau gefeiert

Rekordkulisse, Platzverweis und viel Gänsehaut - das letzte Heimspiel der Schwäne gegen Chemie Leipzig vor fast 10.000 Zuschauern hat gehalten, was es versprochen hat: Die Stimmen zum Spiel.

Blumen, Schal, Bierhumpen und ein gerahmtes Foto unterm Arm. Mit noch feuchten Augen stand Mike Könnecke am Sonntagnachmittag eine Stunde nach Abpfiff in den Stadionkatakomben und rang im Interview nach Worten. „Ich empfinde einfach nur Dankbarkeit. Es war so, wie ich es mir erträumt habe. Obendrein durfte ich noch in die Kurve, diese...