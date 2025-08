Mit mehr Erfahrung: FSV Zwickau hofft in Eilenburg auf den „1000-Volt-Mann“

Das Team von Trainer Rico Schmitt nimmt die Favoritenrolle an. Kapitän Startsev und Torjäger Zimmermann könnten von Beginn an auflaufen.

Fußball-Regionalligist FSV Zwickau dürfte am Samstag (14 Uhr) beim FC Eilenburg mit einer veränderten Startelf im Vergleich zum 1:1-Auftakt gegen Lok Leipzig antreten. Vor dem ersten Saison-Auswärtsspiel hatte Trainer Rico Schmitt am Mittwoch erstmals seit dem Trainingsstart alle 21 Feldspieler plus die drei Torhüter zur Verfügung. Auch...