Mit zwei späten Toren: FSV Zwickau gewinnt Nachholspiel beim VFC Plauen und ist jetzt Tabellendritter

Das Derby in der Fußball-Regionalliga Nordost war lange Zeit eine enge Kiste. Am Ende setzten sich vor fast 3000 Fans die Gäste durch.

Plauen.

Der FSV Zwickau hat sich in der Fußball-Regionalliga Nordost am Mittwochabend auf den dritten Tabellenplatz verbessert. Die Mannschaft entschied vor 2920 Zuschauern das Nachholspiel beim VFC Plauen durch Tore von Marc-Philipp Zimmermann und Sonny Ziemer mit 2:0 für sich und ist damit in diesem Kalenderjahr weiterhin ungeschlagen. Die Vogtländer bleiben dagegen das heimschwächste Team der Liga und müssen im Kampf um den Klassenerhalt nun auf ein Erfolgserlebnis am Samstag im nächsten Nachholer bei Viktoria Berlin hoffen.

Beim Nachbarschaftsduell im Vogtlandstadion, das zum ursprünglichen Termin Anfang Februar erst eineinhalb Stunden vor Anpfiff wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden war, hatten beide Trainer Veränderungen in der Anfangsformation vorgenommen. Bei Plauen ersetzte Eric Träger den gesperrten Tom Fischer (fünfte gelbe Karte) in der Innenverteidigung. Zudem rückte der zuletzt angeschlagen fehlende Stammtorhüter Jakob Pieles wieder zwischen die Pfosten und Daniel Heinrich als Rechtsverteidiger für Melvin Berkemer in die Startelf. Bei Zwickau ersetzte Andrej Startsev im Mittelfeld Felix Schlüsselburg (Knöchelverletzung). Zudem lief Stürmer Marc-Philipp Zimmermann kurzfristig für Veron Dobruna für den FSV auf.

Die erste Großchance verbuchten die Gäste, als Mike Könnecke nach einer Nachlässigkeit in der VFC-Abwehr im Strafraum völlig frei zum Abschluss kam. Der FSV-Kapitän jagte den Ball aber weit übers Tor (5.). Kurz darauf wurde der Treffer von Lucas Albert aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Zwickau hatte danach zunächst mehr vom Spiel und sorgte vor allem bei schnellen Angriffen über die Außen für Torgefahr. Der VFC holte sich über viele gewonnene Zweikämpfe Sicherheit und erzielte Mitte der ersten Halbzeit Gleichwertigkeit. Als Johann Martynets den Zwickauer Torwart mit einem Flachschuss prüfte (29.) und kurz darauf ein Kopfball von Lucas Will nicht schlecht lag, gab es Szenenapplaus vom Heimpublikum.

Plauen nahm den Schwung mit in die zweite Halbzeit und wurde mutiger. Als Johann Martynets nach einem abgewehrten Freistoß abzog, lag die Führung in der Luft (55.). Der VFC blieb dran und kam mehrfach gefährlich vor den Kasten der Zwickauer. Doch die Tore fielen letztlich auf der anderen Seite. Erst war es der bis dahin weitgehend abgemeldete Zwickauer Topstümer Marc-Philipp Zimmermann, der nach einem langen Flugball per Kopf zur Führung traf. Als Sonny Ziemer sechs Minuten später am Strafraum frei zum Schuss kam, war das Spiel entschieden. Während die Zwickauer mit den zahlreichen mitgereisten Fans ihren vierten Auswärtssieg der Saison feierten, stand Plauen wie so oft in den letzten Wochen trotz einer engagierten Leistung mit leeren Händen da.

Statistik

Plauen: Pieles - Jusic (72. Morosov, Träger/V, Tanriver, Heinrich/V - Martynets, Limmer, Riedl (72. Kämpfer), Heller - Gerstmayer, Will/V (80. Akindele).

Zwickau: Hiemann – Senkbeil/V, Ziemer, Somnitz, Kuffour/V – Startsev, Könnecke (87. Rüther), Herrmann (59. Eixler) – Martens (72. Sengersdorf), Albert (72. Dittrich), Zimmermann/V (87. Fobassam).

Tore: 0:1 Zimmermann (80.), 0:2 Ziemer (86.). Schiedsrichter: Lukawski (Oranienburg). Zuschauer: 2920.