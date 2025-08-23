Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
FSV-Trainer Rio Schmitt konnte mit dem 0:0 gegen Jena gut leben: „Wir haben eine junge Mannschaft. Das dürfen wir nicht vergessen.“
FSV-Trainer Rio Schmitt konnte mit dem 0:0 gegen Jena gut leben: „Wir haben eine junge Mannschaft. Das dürfen wir nicht vergessen.“
FSV Zwickau
„Monsterblock – das ist der Fußball, der uns auszeichnet!“ Die Stimmen nach dem Derby des FSV Zwickau gegen Jena
Von Thomas Prenzel
Einen Sieger gab es im Traditionsduell nicht – zumindest im Ergebnis. Ein Youngster der Gastgeber gehörte aber zu den Gewinnern.

Es gibt 0:0-Spiele der biederen Art. Das torlose Remis im Traditionsduell zwischen dem FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena gehörte nicht dazu. Während Gäste-Trainer Volkan Uluc nach dem Abpfiff mit der einen oder anderen Schiri-Entscheidung zu Ungunsten seines Teams haderte, sprach sein Gegenüber Rico Schmitt von einem tollen Fußballabend. Fast...
20.08.2025
3 min.
FSV Zwickau: „Flügelmutter-Skandal“, Nebel-Abbruch, Schützenfest – was läuft diesmal im Klassiker gegen Carl Zeiss Jena?
Etwa 8000 Zuschauer werden am Freitagabend im Ost-Klassiker zwischen Zwickau und Jena erwartet.
Im zweiten Saisonheimspiel freut sich der Fußball-Regionalligist auf eine tolle Kulisse von rund 8000 Fans. Damit es ein Fest wird, muss der Trainer eine knifflige Aufgabe lösen.
Thomas Prenzel
12:46 Uhr
4 min.
Gericht stoppt Werbung für Apple Watch wegen Greenwashing
Sind Apples Armbandgeräte tatsächlich CO-2-neutral hergestellt?
Apple hat mehrere Smartwatches als erste "CO2-neutrale" Produkte angepriesen. Das ist irreführend, befindet ein deutsches Gericht und untersagt die Werbung mit dem angeblichen Klimaschutz.
Christian Ebner, dpa
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
22.08.2025
3 min.
Zwickau und Jena liefern sich hitziges Derby
Augen zu und durch: Malik Talabidi (links) und Lennert Möbius im Zweikampf.
0:0 trennen sich der FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena in der Fußball-Regionalliga. Den Punkt haben sich die Schwäne verdient. Die Fans feierten ihre Spieler nach Abpfiff.
Thomas Prenzel
Mehr Artikel