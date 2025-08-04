Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwickaus Lucas Albert (links) überragt Gegenspieler Marcus Niemitz. Doch gegen die „Kleinen“ tut sich der FSV offenbar schwer.
Zwickaus Lucas Albert (links) überragt Gegenspieler Marcus Niemitz. Doch gegen die „Kleinen“ tut sich der FSV offenbar schwer. Bild: PICTURE POINT
Zwickaus Lucas Albert (links) überragt Gegenspieler Marcus Niemitz. Doch gegen die „Kleinen“ tut sich der FSV offenbar schwer.
Zwickaus Lucas Albert (links) überragt Gegenspieler Marcus Niemitz. Doch gegen die „Kleinen“ tut sich der FSV offenbar schwer. Bild: PICTURE POINT
FSV Zwickau
Nach „Altherrenfußball“ in Eilenburg: Kann der FSV Zwickau nicht gegen die Kleinen?
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Den Schwänen bleibt bis zur Partie beim SV Babelsberg nicht viel Zeit, die Wunden zu lecken. Trainer Rico Schmitt hinterfragt sich in einer Sache selbst.

Von der Aufstiegsvision bis zur Altherrenmannschaft kann es auch mal ein schmaler Grat sein ... Beim FSV Zwickau war nach dem Blamabel-Auftritt in Eilenburg wie üblich nach einem Samstag-Spiel am Montag trainingsfrei. „Wir dürfen jetzt auch nicht Tabula rasa spielen, haben gerade den zweiten Spieltag hinter uns. Leider hat mich Eilenburg sehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
24.07.2025
2 min.
FSV Zwickau in der Regionalliga-Saison 2025/26: Kader, Zugänge, Abgänge und Ansetzungen
Kader des FSV Zwickau, Saison 2025/26, Regionalliga Nordost, hintere Reihe v. l.: Hygienebeauftragter Hans-Jürgen Lambrecht, Till Jacobi, Josua von Baer, Lennert Möbius, Jonas Dittrich, Randolf Riesen, Mannschaftsleiter Mario Kallisch; 3. Reihe v. l.: Mannschaftsarzt Bernhard Karich, Mannschaftsarzt Uwe Flötgen, Theo Gunnar Martens, Lucas Albert, Sonny Ziemer, Sandro Sengersdorf, Gabriel Figurski Viera, Athletiktrainer Maik Gläser, Sportchef Robin Lenk; 2. Reihe v. l.: Physiotherapeutin Marie Koch, Mannschaftsarzt Alexander Suffeda, Physiotherapeut Benjamin Jorde, Maximilian Somnitz, Lukas Eixler, Oliver Fobassam, Felix Pilger, Co-Trainer Daniel Rupf, Torwart-Trainer Dennis Dickmann, Trainer Rico Schmitt; vordere Reihe v. l.: Nick Breitenbücher, Kilian Senkbeil, Veron Dobruna, Jasper Kühn, Lucas Hiemann, Clemens Boldt, Andrey Startsev, Marc-Philipp Zimmermann, Daniel Haubner.
Mit diesem Team geht der FSV Zwickau unter Trainer Rico Schmitt in die Saison 2025/2026 in der Regionalliga Nordost.
Thomas Kaufmann
02.08.2025
4 min.
FSV Zwickau mit beschämendem Auftritt in Eilenburg: „Katastrophe, Nicht-Leistung, Rückfall in Steinzeit“
Nur schnell weg: Zwickau-Profi Theo Martens nach der 0:3.Niederklage in Eilenburg.
Die Schwäne gehen wehrlos bei Halbprofis im Ilburg-Stadion unter. Trainer und Sportdirektor reden danach Klartext, der Kapitän findet keine Worte.
Thomas Prenzel
06.08.2025
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
Mehr Artikel