Nach FSV-Gastspiel: Zwickaus Trainer Rico Schmitt hat Privataudienz bei der Schiedsrichterin

Das Gastspiel des FSV Zwickau beim FC Hertha 03 Zehlendorf verlief im Vorfeld der Fußball-Regionalligabegegnung alles andere als normal.

Buspanne, Umstieg auf Kleintransporter, ein Autobahn-Stau nach einem schweren Verkehrsunfall und ein Schiedsrichter-Assistent, der ebenfalls wegen des dichten Straßenverkehrs erst kurz vor dem Anpfiff im Stadion eintraf - die Rahmenbedingungen für die Fußball-Regionalligapartie des FSV Zwickau beim FC Hertha 03 Zehlendorf am Freitag waren alles...