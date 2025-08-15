Quälix? Spieler des FSV Zwickau trainieren seit dieser Saison mit BH: Was es damit auf sich hat

Der neue Athletikcoach der Schwäne stammt aus dem Erzgebirge und ist für die körperliche Verfassung der Profis zuständig. Die erste Amtshandlung war eine teure Anschaffung.

Es war wieder ein kleines Indiz dafür, woran die Regionalligafußballer des FSV Zwickau in der laufenden Saison wohl nicht scheitern werden: an der körperlichen Fitness. Bei brütender Hitze und Temperaturen knapp unter 40 Grad Celsius waren die Spieler von Rico Schmitt am Donnerstag in Ingolstadt in der Schlussphase des Testspiels näher am 2:0...