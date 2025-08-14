Schanzer gegen Schwäne: So lief der Hitzetest des FSV Zwickau in Ingolstadt

Bei 37 Grad Celsius bezwangen die Westsachsen den Drittligisten aus Bayern mit 1:0 (1:0). Trainer Rico Schmitt setzte drei Torhüter ein.

Gelungener Sommerausflug des FSV Zwickau nach Bayern: Das Team von Trainer Rico Schmitt setzte sich am Donnerstagnachmittag mit 1:0 (1:0) beim FC Ingolstadt durch. Das Tor des Tages gegen den Drittligisten gelang bereits in der 18. Minute: Nach einem Eckball traf Außenstürmer Veron Dobruna per Kopf. Die Partie diente dazu, im Spielrhythmus zu...