„So eine Serie hatte ich noch nie“: FSV Zwickau knackt harte Nuss Meuselwitz – Neuer Stürmer im Anmarsch

Der erste Saisonheimsieg in der GGZ-Arena ist perfekt. Spielerisch bleibt für die Westsachsen noch viel Luft nach oben.

Nach seinen beiden Treffern grinste Max Somnitz in den Stadionkatakomben in sich hinein. „Wichtig sind die drei Punkte. In zwei, drei Wochen fragt niemand mehr nach der ersten Halbzeit gegen Meuselwitz“, sagte der Abwehrchef des FSV Zwickau. Der schwer erkämpfte 2:0-Arbeitssieg war der erste Dreier in dieser Saison in der GGZ-Arena nach den...