Starker FSV-Torwart kann Niederlage nicht verhindern

FSV Zwickau
Der FSV Zwickau hat in der Fußball-Regionalliga Nordost sein Auswärtsspiel bei der VSG Altglienicke 0:3 verloren. Cheftrainer Schmitt lobte dabei die Stärke des Kontrahenten.
Im Fußball wird bei der Analyse von Ergebnissen auch manchmal von „unglücklichen Niederlagen“ gesprochen. Nach dem 0:3 (0:1) des FSV Zwickau bei der VSG Altglienicke kam diese Vokabel jedoch nicht zur Sprache. Denn nach den 90 Minuten ging das Resultat in der Spree-Arena von Fürstenwalde völlig in Ordnung. Es hätte sogar noch deutlicher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.