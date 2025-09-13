Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lennert Möbius hatte kurz nach Wiederanpfiff für den FSV Zwickau die Chance zum 1:1. Am Ende verloren die Sachsen gegen die VSG Altglienicke 0:3.
Lennert Möbius hatte kurz nach Wiederanpfiff für den FSV Zwickau die Chance zum 1:1. Am Ende verloren die Sachsen gegen die VSG Altglienicke 0:3. Bild: Marcus Hengst
Lennert Möbius hatte kurz nach Wiederanpfiff für den FSV Zwickau die Chance zum 1:1. Am Ende verloren die Sachsen gegen die VSG Altglienicke 0:3.
Lennert Möbius hatte kurz nach Wiederanpfiff für den FSV Zwickau die Chance zum 1:1. Am Ende verloren die Sachsen gegen die VSG Altglienicke 0:3. Bild: Marcus Hengst
FSV Zwickau
Starker FSV-Torwart kann Niederlage nicht verhindern
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FSV Zwickau hat in der Fußball-Regionalliga Nordost sein Auswärtsspiel bei der VSG Altglienicke 0:3 verloren. Cheftrainer Schmitt lobte dabei die Stärke des Kontrahenten.

Im Fußball wird bei der Analyse von Ergebnissen auch manchmal von „unglücklichen Niederlagen“ gesprochen. Nach dem 0:3 (0:1) des FSV Zwickau bei der VSG Altglienicke kam diese Vokabel jedoch nicht zur Sprache. Denn nach den 90 Minuten ging das Resultat in der Spree-Arena von Fürstenwalde völlig in Ordnung. Es hätte sogar noch deutlicher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
3 min.
FSV Zwickau vor Weichenstellung? Trainer fordert gegen 1. FC Magdeburg II mehr Enthusiasmus
Trainer Rico Schmit und der FSV Zwickau streben am Dienstagabend gegen den 1. FC Magdeburg II den dritten Saisonsieg in der Fußball-Regionalliga an.
Der Fußball-Regionalligist ist nach dem 0:3 gegen Altglienicke auf Wiedergutmachung aus. Der Verein setzt dabei auf schnelle Lerneffekte und ist am Dienstag im Angriff wieder breiter aufgestellt.
Monty Gräßler
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:25 Uhr
1 min.
Straßenbahn-Fahrer muss in Plauen Vollbremsung einleiten: Es gibt Verletzte
Zu einem Unfall mit verletzten Straßenbahninsassen eilte die Polizei am Montagvormittag an die Syrastraße.
Zwei ältere Insassen der Tram wurden bei der Gefahrenbremsung verletzt. Was war passiert?
FP
14:24 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
12.09.2025
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
Mehr Artikel