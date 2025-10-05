Theo Martens vom FSV Zwickau in der Auswahl „Tor des Monats“: So läuft die Wahl und das sind seine Konkurrenten

FSV Zwickau
Der Außenstürmer vom Fußball-Regionalligisten hat vier starke Mitbewerber und freut sich über jede Stimme. Am Freitag fehlt ihm beim 0:1 gegen den BFC Dynamo das Glück.
Er hat es geschafft: Theo Gunnar Martens vom FSV Zwickau gehört zu den fünf Kandidaten, die zur Auswahl „Tor des Monats“ September stehen. Die Redaktion der ARD-Sportschau gab die Auserwählten am Samstag bekannt. Der gebürtige Rostocker hatte den Treffer am Sonntag vor einer Woche in der heimischen GGZ-Arena zum 2:1-Sieg gegen den...
