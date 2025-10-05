Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Theo Gunnar Martens (Mitte) dreht nach seinen Traumtor gegen Halle ab, lässt sich von den Anhängern feiern. Nun sind die Fans gefragt.
Theo Gunnar Martens (Mitte) dreht nach seinen Traumtor gegen Halle ab, lässt sich von den Anhängern feiern. Nun sind die Fans gefragt. Bild: Frank Kruczynski
FSV Zwickau
Theo Martens vom FSV Zwickau in der Auswahl „Tor des Monats“: So läuft die Wahl und das sind seine Konkurrenten
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Außenstürmer vom Fußball-Regionalligisten hat vier starke Mitbewerber und freut sich über jede Stimme. Am Freitag fehlt ihm beim 0:1 gegen den BFC Dynamo das Glück.

Er hat es geschafft: Theo Gunnar Martens vom FSV Zwickau gehört zu den fünf Kandidaten, die zur Auswahl „Tor des Monats“ September stehen. Die Redaktion der ARD-Sportschau gab die Auserwählten am Samstag bekannt. Der gebürtige Rostocker hatte den Treffer am Sonntag vor einer Woche in der heimischen GGZ-Arena zum 2:1-Sieg gegen den...
