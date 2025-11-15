Traumabewältigung, Erfurt-Mantra und ein strittiger Elfmeter: Stimmen zum 2:1-Sieg des FSV Zwickau beim VfB Empor Glauchau

FSV Zwickau
Der Regionalligist aus Zwickau hat sich am Samstag im Achtelfinale des Fußball-Sachsenpokals in Glauchau durchgesetzt. „Freie Presse“ hat sich in beiden Lagern umgehört.
Vor fast genau einem Jahr scheiterte der FSV Zwickau beim VfB Empor Glauchau im Achtelfinale des Fußball-Sachsenpokals mit 1:2. An diesem Samstag lief es für die Zwickauer zum „Rückspiel“ beim Oberliga-Aufsteiger etwas besser. Diesmal zog der FSV mit einem 2:1-Sieg ins Viertelfinale ein. Der Regionalligist tat sich jedoch schwer – und...
