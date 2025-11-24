Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Joshua Putze feierte einen Traumeinstand bei seinem neuen Arbeitgeber in Zwickau.
Joshua Putze feierte einen Traumeinstand bei seinem neuen Arbeitgeber in Zwickau.
FSV Zwickau
Traumeinstand: FSV Zwickau hofft auf mehr Glanz mit Joshua Putze
Von Thomas Prenzel
Beim 4:0-Derbysieg über den Chemnitzer FC war der Neuzugang am vierten Treffer beteiligt. Der Mittelfeldmann ist das Puzzleteil, das den Schwänen noch gefehlt hat.

„Mit vier Toren zum Einstand kann ich gut leben.“ Neuzugang Joshua Putze lächelte nach seinem Debüt im Trikot des FSV Zwickau in sich hinein. Beim Derbysieg gegen Nachbar Chemnitzer FC wurde der 30-Jährige in der 82. Minute für Daniel Haubner eingewechselt. Sieben Minuten später eroberte er im Zweikampf mit Samuel Duncan Biven das Leder,...
