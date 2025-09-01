Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Cemal Sezer wechselt nach Zwickau.
Cemal Sezer wechselt nach Zwickau. Bild: Daniel Sacher/FSV Zwickau
Cemal Sezer wechselt nach Zwickau.
Cemal Sezer wechselt nach Zwickau. Bild: Daniel Sacher/FSV Zwickau
FSV Zwickau
Verstärkung für den FSV Zwickau: „Absoluter Unterschiedsspieler“ kommt aus Jena
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Nordost-Regionalligist hat am Montag einen neuen Angreifer verpflichtet. Sportdirektor Robin Lenk dämpft zunächst aber die Erwartungen.

Nach dem 2:0-Heimerfolg am Sonntag gegen den ZFC Meuselwitz hatte es Sportdirektor Robin Lenk bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Der FSV Zwickau hat am letzten Tag des Sommer-Transferfensters noch einmal zugeschlagen und mit Cemal Sezer einen Stürmer verpflichtet. Der 29-jährige Angreifer wechselt vom Regionalliga-Nordost-Konkurrenten FC...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
24.07.2025
2 min.
FSV Zwickau in der Regionalliga-Saison 2025/26: Kader, Zugänge, Abgänge und Ansetzungen
Kader des FSV Zwickau, Saison 2025/26, Regionalliga Nordost, hintere Reihe v. l.: Hygienebeauftragter Hans-Jürgen Lambrecht, Till Jacobi, Josua von Baer, Lennert Möbius, Jonas Dittrich, Randolf Riesen, Mannschaftsleiter Mario Kallisch; 3. Reihe v. l.: Mannschaftsarzt Bernhard Karich, Mannschaftsarzt Uwe Flötgen, Theo Gunnar Martens, Lucas Albert, Sonny Ziemer, Sandro Sengersdorf, Gabriel Figurski Viera, Athletiktrainer Maik Gläser, Sportchef Robin Lenk; 2. Reihe v. l.: Physiotherapeutin Marie Koch, Mannschaftsarzt Alexander Suffeda, Physiotherapeut Benjamin Jorde, Maximilian Somnitz, Lukas Eixler, Oliver Fobassam, Felix Pilger, Co-Trainer Daniel Rupf, Torwart-Trainer Dennis Dickmann, Trainer Rico Schmitt; vordere Reihe v. l.: Nick Breitenbücher, Kilian Senkbeil, Veron Dobruna, Jasper Kühn, Lucas Hiemann, Clemens Boldt, Andrey Startsev, Marc-Philipp Zimmermann, Daniel Haubner.
Mit diesem Team geht der FSV Zwickau unter Trainer Rico Schmitt in die Saison 2025/2026 in der Regionalliga Nordost.
Thomas Kaufmann
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
31.08.2025
3 min.
„So eine Serie hatte ich noch nie“: FSV Zwickau knackt harte Nuss Meuselwitz – Neuer Stürmer im Anmarsch
Doppeltorschütze gegen Meuselwitz: Max Somnitz.
Der erste Saisonheimsieg in der GGZ-Arena ist perfekt. Spielerisch bleibt für die Westsachsen noch viel Luft nach oben.
Thomas Prenzel
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel