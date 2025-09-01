Verstärkung für den FSV Zwickau: „Absoluter Unterschiedsspieler“ kommt aus Jena

FSV Zwickau
Der Nordost-Regionalligist hat am Montag einen neuen Angreifer verpflichtet. Sportdirektor Robin Lenk dämpft zunächst aber die Erwartungen.
Nach dem 2:0-Heimerfolg am Sonntag gegen den ZFC Meuselwitz hatte es Sportdirektor Robin Lenk bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Der FSV Zwickau hat am letzten Tag des Sommer-Transferfensters noch einmal zugeschlagen und mit Cemal Sezer einen Stürmer verpflichtet. Der 29-jährige Angreifer wechselt vom Regionalliga-Nordost-Konkurrenten FC...
