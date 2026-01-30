Vom CFC zum FSV Zwickau: Dieser junge Physiotherapeut macht die Schwäne geschmeidig

Benjamin Jorde arbeitet seit über zwei Jahren für den Fußball-Regionalligisten. Das Thema Prävention spielt eine große Rolle.

Der FSV Zwickau hat sich nicht nur einige Talente vom Chemnitzer FC geangelt. Behandelt werden die Youngster Randolf Riesen, Josua von Baer oder Torhüter Clemens Boldt bei möglichen Wehwehchen von Physiotherapeut Benjamin Jorde. Der 27-Jährige kam ebenso aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Himmelblauen zu den Rot-Weißen. Nun macht er die...