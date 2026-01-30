MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Benjamin Jorde, der Physiotherapeut des FSV, versorgt die Wehwehchen der Zwickauer Profis.
Benjamin Jorde, der Physiotherapeut des FSV, versorgt die Wehwehchen der Zwickauer Profis. Bild: Ralf Wendland
Benjamin Jorde, der Physiotherapeut des FSV, versorgt die Wehwehchen der Zwickauer Profis.
Benjamin Jorde, der Physiotherapeut des FSV, versorgt die Wehwehchen der Zwickauer Profis. Bild: Ralf Wendland
FSV Zwickau
Vom CFC zum FSV Zwickau: Dieser junge Physiotherapeut macht die Schwäne geschmeidig
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Benjamin Jorde arbeitet seit über zwei Jahren für den Fußball-Regionalligisten. Das Thema Prävention spielt eine große Rolle.

Der FSV Zwickau hat sich nicht nur einige Talente vom Chemnitzer FC geangelt. Behandelt werden die Youngster Randolf Riesen, Josua von Baer oder Torhüter Clemens Boldt bei möglichen Wehwehchen von Physiotherapeut Benjamin Jorde. Der 27-Jährige kam ebenso aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Himmelblauen zu den Rot-Weißen. Nun macht er die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
06:45 Uhr
1 min.
Freiberg: Skoda schlittert auf Gegenfahrbahn
Ein Skoda und ein BMW stießen in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen.
Zwei Fahrzeuge stießen am Donnerstagabend in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen. Was war da los?
Marcel Schlenkrich
05.01.2026
3 min.
„Kein Spieler mit Rettungsring am Bauch“: So lief der Trainingsauftakt beim FSV Zwickau
Als Verteidiger schon fünfmal getroffen: Max Somnitz.
Warum der Trainer des Regionalligisten zum Vorbereitungsstart selbst die Fußballschuhe schnürte und sich die Spieler aufs Türkei-Camp freuen.
Thomas Prenzel
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
06:30 Uhr
6 min.
Phil Collins mit 75: "Sehen, ob da noch Musik in mir steckt"
Phil Collins will "ein bisschen herumprobieren und sehen, ob da noch Musik in mir steckt". (Archivbild)
Fast vier Jahre nach seinem Bühnenabschied gibt es ein neues Lebenszeichen von Phil Collins. Vor seinem 75. Geburtstag spricht er über seinen Gesundheitszustand - und die Möglichkeit neuer Musik.
Philip Dethlefs, dpa
22.01.2026
3 min.
FSV Zwickau: Verletzt, aber nicht vergessen – wie Daniel Haubner um seine Rückkehr kämpft
In der Türkei kümmerte sich FSV-Physiotherapeut Benjamin Jorde um die Narben des an der Schulter operierten Daniel Haubner.
Trotz frisch operierter Schulter durfte der Mittelfeldspieler des Fußball-Regionalligisten mit ins Türkei-Camp. Die Reha absolviert der 27-Jährige bei einem großen Traditionsclub.
Thomas Prenzel
Mehr Artikel