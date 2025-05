Warum der FSV Zwickau seinen besten Torschützen ziehen lassen muss

Der Fußball-Regionalligist hätte Jahn Herrmann gerne gehalten. Der Offensivspieler strebt jedoch einen Wechsel in die 3. Liga an. Eine andere Vertragsverlängerung scheint dagegen nur noch Formsache zu sein.

Das letzte Spiel der Regionalligasaison am Sonntag, 13 Uhr beim BFC Dynamo wird allem Anschein nach auch das letzte von Jahn Herrmann im Trikot des FSV Zwickau werden. Der 24-jährige, der mit neun Treffern und acht Vorlagen an mehr als einem Drittel aller Zwickauer Saisontore beteiligt war, sieht seine sportliche Zukunft nicht in der...