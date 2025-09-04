Was den FSV Zwickau im Fußball-Sachsenpokal beim VfB Zwenkau erwartet

„Unsere Jungs werden kämpfen bis zum Umfallen“, sagt der Präsident des Landesklasse-Vereins vor dem Spiel des Jahres gegen die Regionalliga-Profis. Klare Ansagen gibt es aber auch vom Favoriten.

Für die Frauenmannschaft des VfB Zwenkau stand in dieser Woche eine eher außergewöhnliche „Trainingseinheit“ auf dem Plan. 500 Stadionhefte wurden am Dienstagabend per Hand gefaltet. Keine Frage: Vor der Zweitrundenpaarung des Fußball-Sachsenpokals der Männer am Sonntag, 14 Uhr gegen den FSV Zwickau packen beim Landesklasse-Verein alle... Für die Frauenmannschaft des VfB Zwenkau stand in dieser Woche eine eher außergewöhnliche „Trainingseinheit“ auf dem Plan. 500 Stadionhefte wurden am Dienstagabend per Hand gefaltet. Keine Frage: Vor der Zweitrundenpaarung des Fußball-Sachsenpokals der Männer am Sonntag, 14 Uhr gegen den FSV Zwickau packen beim Landesklasse-Verein alle...