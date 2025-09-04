Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
FSV-Trainer Rico Schmitt hat in der Vorbereitung aufs Spiel beim VfB Zwenkau nichts dem Zufall überlassen und sich selbst ein Bild vom Zwickauer Pokalgegner gemacht.
FSV-Trainer Rico Schmitt hat in der Vorbereitung aufs Spiel beim VfB Zwenkau nichts dem Zufall überlassen und sich selbst ein Bild vom Zwickauer Pokalgegner gemacht.
FSV Zwickau
Was den FSV Zwickau im Fußball-Sachsenpokal beim VfB Zwenkau erwartet
Von Monty Gräßler
„Unsere Jungs werden kämpfen bis zum Umfallen“, sagt der Präsident des Landesklasse-Vereins vor dem Spiel des Jahres gegen die Regionalliga-Profis. Klare Ansagen gibt es aber auch vom Favoriten.

Für die Frauenmannschaft des VfB Zwenkau stand in dieser Woche eine eher außergewöhnliche „Trainingseinheit“ auf dem Plan. 500 Stadionhefte wurden am Dienstagabend per Hand gefaltet. Keine Frage: Vor der Zweitrundenpaarung des Fußball-Sachsenpokals der Männer am Sonntag, 14 Uhr gegen den FSV Zwickau packen beim Landesklasse-Verein alle...
