„Wir haben schnell klargemacht, dass wir hier gewinnen werden“: Die Stimmen zum Sieg des FSV Zwickau bei Handwerk Rabenstein

FSV Zwickau
In der dritten Runde des Landespokals sahen 1200 Fans im ausverkauften Sportpark ein tolles Spiel. Der Sieg der Gäste war am Ende etwas zu hoch, was den Rabensteiner Trainer nervte.
Ein Fußballfest erlebten 1200 Zuschauer im ausverkauften Sportpark im Chemnitzer Stadtteil Rabenstein. Landesligaspitzenreiter Handwerk Rabenstein hatte mit Regionalligist FSV Zwickau ein attraktives Los in der dritten Runde des Landespokals gezogen und sich dazu entschieden, das Spiel auf der eigenen Anlage auszutragen. Eine sehr gute...
