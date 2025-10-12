Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
1200 Fans sahen im Sportpark Rabenstein ein rassiges Pokalspiel, das der FSV Zwickau am Ende klar gewann.
1200 Fans sahen im Sportpark Rabenstein ein rassiges Pokalspiel, das der FSV Zwickau am Ende klar gewann. Bild: Alexander Trienitz
1200 Fans sahen im Sportpark Rabenstein ein rassiges Pokalspiel, das der FSV Zwickau am Ende klar gewann.
1200 Fans sahen im Sportpark Rabenstein ein rassiges Pokalspiel, das der FSV Zwickau am Ende klar gewann. Bild: Alexander Trienitz
FSV Zwickau
„Wir haben schnell klargemacht, dass wir hier gewinnen werden“: Die Stimmen zum Sieg des FSV Zwickau bei Handwerk Rabenstein
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der dritten Runde des Landespokals sahen 1200 Fans im ausverkauften Sportpark ein tolles Spiel. Der Sieg der Gäste war am Ende etwas zu hoch, was den Rabensteiner Trainer nervte.

Ein Fußballfest erlebten 1200 Zuschauer im ausverkauften Sportpark im Chemnitzer Stadtteil Rabenstein. Landesligaspitzenreiter Handwerk Rabenstein hatte mit Regionalligist FSV Zwickau ein attraktives Los in der dritten Runde des Landespokals gezogen und sich dazu entschieden, das Spiel auf der eigenen Anlage auszutragen. Eine sehr gute...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
2 min.
Seriöser und souveräner Auftritt: FSV Zwickau gewinnt Pokalspiel bei Landesligaspitzenreiter Handwerk Rabenstein mit 4:0
Nick Breitenbücher trifft zum 3:0 für den FSV Zwickau.
In der dritten Runde des Sachsenpokals lieferten beide Mannschaften ein rassiges Spiel mit vielen Torchancen und Zweikämpfen. Den Sieg holte das abgezocktere Team. Hier unser Ticker zum Nachlesen.
Thomas Reibetanz
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
22:46 Uhr
3 min.
„Freie Presse“ tickert Handwerk Rabensteins Spiel des Jahres gegen den FSV Zwickau
Die Fußballer von Handwerk Rabenstein spielen an diesem Sonntag im Pokal gegen den FSV Zwickau.
Die Chemnitzer treffen am Sonntag im Sachsenpokal auf die Regionalligafußballer des FSV Zwickau. Bei dem Landesligisten ist die Vorfreude riesengroß.
Paul Steinbach
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
07:55 Uhr
1 min.
Verdi ruft zu Streik im Krankenhaus auf
Beschäftigte des DRK legen am Dienstag in Chemnitz ihre Arbeit nieder (Symbolbild).
Mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten. Im DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein streiken Beschäftigte für einen Kompromiss mit den Arbeitgebern.
Mehr Artikel