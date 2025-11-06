„Wir sind auswärts einfach zu dünne!“ FSV Zwickau will in Erfurt den Bock umstoßen

FSV Zwickau
Im Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga geht es am Samstag im Steigerwald zur Sache. „Freie Presse“ vergleicht die Traditionsvereine.
Kann der FSV Zwickau auch auswärts? Und zwar nicht nur gut mithalten, sondern auch punkten? Die Partie bei Rot-Weiß Erfurt am Samstag (14 Uhr/live im MDR-Fernsehen) im Steigerwaldstadion wird eine Antwort darauf geben. „Freie Presse“ analysiert die Teams vor dem 78. Duell (bisher 34 Siege für den FSV) beider Traditionsvereine.
