Zuviel Schnee im Paradies: FSV Zwickau bei Carl Zeiss Jena abgesagt – Testspiel nächste Woche

Die Fußball-Regionalliga kommt nicht voran. Nach dem kompletten 1. Spieltag können weitere fünf Partien des Wochenendes nicht stattfinden.

Die Winterpause geht für den FSV Zwickau weiter. Die für Sonntag (8. Februar, 14 Uhr) angesetzte Regionalliga-Partie beim FC Carl Zeiss Jena musste witterungsbedingt abgesagt werden. Die Platzkommission des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) kam am Mittwochnachmittag zu dem Urteil, dass der von Schnee bedeckte Rasen in der ad hoc-Arena...