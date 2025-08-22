Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Augen zu und durch: Malik Talabidi (links) und Lennert Möbius im Zweikampf.
Augen zu und durch: Malik Talabidi (links) und Lennert Möbius im Zweikampf. Bild: Picture Point
Augen zu und durch: Malik Talabidi (links) und Lennert Möbius im Zweikampf.
Augen zu und durch: Malik Talabidi (links) und Lennert Möbius im Zweikampf. Bild: Picture Point
FSV Zwickau
Zwickau und Jena liefern sich hitziges Derby
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

0:0 trennen sich der FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena in der Fußball-Regionalliga. Den Punkt haben sich die Schwäne verdient. Die Fans feierten ihre Spieler nach Abpfiff.

Rassiges Derby, aber das Salz in der Suppe fehlte: 0:0 trennten sich der FSV Zwickau und der FC Carl Zeiss Jena im Traditionsduell der Fußball-Regionalliga. Damit warten die Rot-Weißen nach dem zweiten Saisonheimspiel weiter auf den ersten Sieg in der GGZ-Arena. Die Gäste von der Saale hielten den Gegner mit der Punkteteilung auf Distanz. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
4 min.
„Monsterblock – das ist der Fußball, der uns auszeichnet!“ Die Stimmen nach dem Derby des FSV Zwickau gegen Jena
FSV-Trainer Rio Schmitt konnte mit dem 0:0 gegen Jena gut leben: „Wir haben eine junge Mannschaft. Das dürfen wir nicht vergessen.“
Einen Sieger gab es im Traditionsduell nicht – zumindest im Ergebnis. Ein Youngster der Gastgeber gehörte aber zu den Gewinnern.
Thomas Prenzel
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
24.07.2025
2 min.
FSV Zwickau in der Regionalliga-Saison 2025/26: Kader, Zugänge, Abgänge und Ansetzungen
Kader des FSV Zwickau, Saison 2025/26, Regionalliga Nordost, hintere Reihe v. l.: Hygienebeauftragter Hans-Jürgen Lambrecht, Till Jacobi, Josua von Baer, Lennert Möbius, Jonas Dittrich, Randolf Riesen, Mannschaftsleiter Mario Kallisch; 3. Reihe v. l.: Mannschaftsarzt Bernhard Karich, Mannschaftsarzt Uwe Flötgen, Theo Gunnar Martens, Lucas Albert, Sonny Ziemer, Sandro Sengersdorf, Gabriel Figurski Viera, Athletiktrainer Maik Gläser, Sportchef Robin Lenk; 2. Reihe v. l.: Physiotherapeutin Marie Koch, Mannschaftsarzt Alexander Suffeda, Physiotherapeut Benjamin Jorde, Maximilian Somnitz, Lukas Eixler, Oliver Fobassam, Felix Pilger, Co-Trainer Daniel Rupf, Torwart-Trainer Dennis Dickmann, Trainer Rico Schmitt; vordere Reihe v. l.: Nick Breitenbücher, Kilian Senkbeil, Veron Dobruna, Jasper Kühn, Lucas Hiemann, Clemens Boldt, Andrey Startsev, Marc-Philipp Zimmermann, Daniel Haubner.
Mit diesem Team geht der FSV Zwickau unter Trainer Rico Schmitt in die Saison 2025/2026 in der Regionalliga Nordost.
Thomas Kaufmann
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
Mehr Artikel