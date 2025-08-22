Zwickau und Jena liefern sich hitziges Derby

0:0 trennen sich der FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena in der Fußball-Regionalliga. Den Punkt haben sich die Schwäne verdient. Die Fans feierten ihre Spieler nach Abpfiff.

Rassiges Derby, aber das Salz in der Suppe fehlte: 0:0 trennten sich der FSV Zwickau und der FC Carl Zeiss Jena im Traditionsduell der Fußball-Regionalliga. Damit warten die Rot-Weißen nach dem zweiten Saisonheimspiel weiter auf den ersten Sieg in der GGZ-Arena. Die Gäste von der Saale hielten den Gegner mit der Punkteteilung auf Distanz. Die...