Plauen 3 min.

VFC Plauen: Gibt es doch wieder Hoffnung auf den Verbleib in der Regionalliga?

Sportlich ist der Abstieg der Vogtländer besiegelt. In Fan-Kreisen wird aber über einen möglichen Klassenerhalt durch die Hintertür spekuliert. Was dazu bekannt ist und was der VFC-Sportdirektor sagt.