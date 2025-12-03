Gelingt Finn Sonnekalb der große Olympia-Coup? So tickt das Ausnahmetalent der deutschen Eisschnellläufer

Mit gerade 18 Jahren mischt der Erfurter derzeit die internationale Eisschnelllauf-Szene auf. Er selbst bleibt davon nahezu unberührt und hat bereits eine Kampfansage für die Winterspiele im Gepäck.

Unbekümmertheit, jugendliche Leichtigkeit und gleichzeitig eine mentale Klarheit, die bei einem 18-Jährigen beeindruckt: Es sind diese Beobachtungen, die am stärksten nachhallen nach einem Gespräch mit Finn Sonnekalb. Und gleichzeitig spürt man – nicht unbedingt in den Worten, aber in der gewissen Unruhe, mit der er auf dem Stuhl immer...