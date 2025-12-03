Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Geste nach dem Zieleinlauf über 1500 Meter beim Weltcup in Salt Lake City zeigt einen selbstbewussten Finn Sonnekalb. Sich selbst überraschte der Erfurter Eisschnellläufer mit dem Junioren-Weltrekord nicht unbedingt.
Hinter dem US-Amerikaner Jordan Stolz (Mitte) und vor dem Niederländer Kjeld Nuis (rechts) stand Finn Sonnekalb (links) zuletzt beim Weltcup in Calgary als Zweiter über 1500 Meter auf dem Podest.
Sein Talent stellte Finn Sonnekalb (rechts) schon einmal im Zeichen der Olympischen Ringe unter Beweis: Bei den Youth Olympic Games 2024 in Südkorea gewann der Erfurter gleich drei Goldmedaillen.
Die Geste nach dem Zieleinlauf über 1500 Meter beim Weltcup in Salt Lake City zeigt einen selbstbewussten Finn Sonnekalb. Sich selbst überraschte der Erfurter Eisschnellläufer mit dem Junioren-Weltrekord nicht unbedingt.
Hinter dem US-Amerikaner Jordan Stolz (Mitte) und vor dem Niederländer Kjeld Nuis (rechts) stand Finn Sonnekalb (links) zuletzt beim Weltcup in Calgary als Zweiter über 1500 Meter auf dem Podest.
Sein Talent stellte Finn Sonnekalb (rechts) schon einmal im Zeichen der Olympischen Ringe unter Beweis: Bei den Youth Olympic Games 2024 in Südkorea gewann der Erfurter gleich drei Goldmedaillen.
Sport-Mix
Gelingt Finn Sonnekalb der große Olympia-Coup? So tickt das Ausnahmetalent der deutschen Eisschnellläufer
Von Anika Zimny
Mit gerade 18 Jahren mischt der Erfurter derzeit die internationale Eisschnelllauf-Szene auf. Er selbst bleibt davon nahezu unberührt und hat bereits eine Kampfansage für die Winterspiele im Gepäck.

Unbekümmertheit, jugendliche Leichtigkeit und gleichzeitig eine mentale Klarheit, die bei einem 18-Jährigen beeindruckt: Es sind diese Beobachtungen, die am stärksten nachhallen nach einem Gespräch mit Finn Sonnekalb. Und gleichzeitig spürt man – nicht unbedingt in den Worten, aber in der gewissen Unruhe, mit der er auf dem Stuhl immer...
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
5 min.
Olympia 2026 im Blick: Crimmitschauer Eisschnellläufer macht auch ohne Meistertitel den ersten Schritt
Fridtjof Petzold legt den vollen Fokus auf Olympia 2026. Den ersten Schritt dorthin hat er bei der Deutschen Meisterschaft in Inzell gemacht.
Die nationalen Titelkämpfe am Wochenende in Inzell waren für Fridtjof Petzold die erste Bewährungsprobe für das große Karriereziel. Nicht nur er kann mit einem guten Gefühl in die Weltcups gehen.
Anika Zimny
21.11.2025
4 min.
„Ein perfektes Wochenende“: Crimmitschauer Eisschnellläufern gelingt zum Weltcupauftakt ein historischer Erfolg
Erstmals in seiner Karriere überhaupt stand Felix Maly (links) beim Weltcup auf dem Podest. Im Massenstart landete er hinter Jorrit Bergsma aus den Niederlanden und vor Antoine Gelinas-Beaulieu aus Kanada auf Platz 2.
Die Olympischen Winterspiele im Februar sind das große Ziel von Felix Maly und Fridtjof Petzold. Dafür haben beide jetzt den ersten großen Schritt gemacht – ebenso wie ein deutsches Ausnahmetalent.
Anika Zimny
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
03.12.2025
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
04.12.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarktbesucher vermissen einen Stammhändler: Wo ist der beliebte Rosterverkäufer geblieben?
Uwe Zeithammel am Mittwoch auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist er dort nur noch Besucher.
30 Jahre lang prägte sein Imbissstand den Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist Caterer Uwe Zeithammel nicht mehr dabei. Was der Abschied bedeutet und warum Ruhestand für den 64-Jährigen noch längst kein Thema ist.
Bernd Jubelt
04.12.2025
2 min.
Maduro schildert Telefonat mit Trump als "respektvoll"
"Willkommen Dialog, willkommen Diplomatie", sagte Maduro. (Archivbild)
Der autoritäre Präsident hat sich erstmals zu seinem jüngsten Gespräch mit Trump geäußert. Während die USA seit Wochen den Ton verschärfen, setzt Maduro auf einen "respektvollen Dialog" der Staaten.
Mehr Artikel