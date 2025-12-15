Gewichtszunahme als Erfolgsgarant: Gewichtheber Perthel triumphiert bei der Deutschen Meisterschaft

Die Gewichtheber des Chemnitzer Bundesligateams trumpften bei der Deutschen Meisterschaft groß auf. Sie erkämpften zwei Titel und zweimal Silber.

In der Weihnachtszeit machen viele Leute einen großen Bogen um eine Waage, um nicht über einen eventuellen Gewichtszuwachs informiert zu werden. Kurt Perthel benutzte zuletzt dieses technische Hilfsmittel regelmäßig und freute sich darüber, in drei Wochen sieben Kilogramm zugenommen zu haben.