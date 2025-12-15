MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Gewichtszunahme als Erfolgsgarant: Gewichtheber Perthel triumphiert bei der Deutschen Meisterschaft

Kurt Perthel holte sich bei der DM mit Höchstleistungen den Titel.
Kurt Perthel holte sich bei der DM mit Höchstleistungen den Titel. Bild: Knut Berger
Kurt Perthel holte sich bei der DM mit Höchstleistungen den Titel.
Kurt Perthel holte sich bei der DM mit Höchstleistungen den Titel. Bild: Knut Berger
Sport-Mix
Gewichtszunahme als Erfolgsgarant: Gewichtheber Perthel triumphiert bei der Deutschen Meisterschaft
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gewichtheber des Chemnitzer Bundesligateams trumpften bei der Deutschen Meisterschaft groß auf. Sie erkämpften zwei Titel und zweimal Silber.

In der Weihnachtszeit machen viele Leute einen großen Bogen um eine Waage, um nicht über einen eventuellen Gewichtszuwachs informiert zu werden. Kurt Perthel benutzte zuletzt dieses technische Hilfsmittel regelmäßig und freute sich darüber, in drei Wochen sieben Kilogramm zugenommen zu haben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.12.2025
2 min.
Chemnitzer Bundesliga-Gewichtheber siegen souverän
Kurt Perthel vom Chemnitzer AC zeigte sich in Durlach gut in Form.
Die Mannschaft des CAC hat in Durlach den zweiten Saisonerfolg eingefahren. Mehrere Teammitglieder sind am kommenden Wochenende besonders gefordert.
Knut Berger
15.12.2025
4 min.
Erzgebirge: Friseurmeisterin schließt Salon in Annaberger Innenstadt nach Jahrzehnten
Carmen Götz wird „Carmens Haarstudio“ in Annaberg zum Jahresende schließen.
Am 31. Dezember wird „Carmens Haarstudio“ in der Annaberger Fußgängerzone zum letzten Mal öffnen. Inhaberin Carmen Götz geht in den Ruhestand. Was sich im Zentrum der Kreisstadt noch ändert.
Annett Honscha
17.11.2025
4 min.
Chemnitzer AC will nach Hannover fahren
Die Athleten des Chemnitzer AC um Kapitän Kurt Perthel (2.v.l, stehend) und Teamchef Andreas Rehwagen (stehend, Mitte) gehen zuversichtlich in die Gewichtheber-Bundesligasaison 2025/26.
Die Saisonvorbereitungen liefen beim Chemnitzer Athletenclub nicht ganz rund. Jetzt ist das Gewichtheber-Team um Kapitän Perthel aber bereit für den Start in die Bundesligaserie 2025/26. An diesem Samstag empfängt der CAC zum Auftakt ein Team aus Sachsen-Anhalt.
Knut Berger
08:19 Uhr
5 min.
Brückentage: So holen Sachsen 2026 am meisten Urlaub für sich heraus
Wer im kommenden Jahr ein paar Brückentage clever einsetzt, kann deutlich länger Urlaub machen. In Sachsen lohnt sich dabei auch ein Blick auf die Woche rund um den Buß und Bettag.
2026 fallen viele Feiertage nicht besonders günstig für Arbeitnehmer. Sachsen, die die Brückentage im kommenden Jahr clever für sich nutzen, können aber ihren Urlaub leicht fast verdoppeln. Die „Freie Presse“ zeigt, wie das geht.
Jürgen Becker
15.12.2025
4 min.
Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt können ihre Buden abends länger öffnen: Wie wird das angenommen?
Eric Nüßners Familie hat dieses Jahr den Traditionsimbiss von Uwe Zeithammel neben der Pyramide übernommen. Zum Team gehören auch Jenny Lorenz (links) und Celine Bülow.
Der Plauener Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, darf seine Bude abends auch länger in Betrieb lassen. Doch wie läuft’s damit? Die „Freie Presse“ hat sich bei einigen Händlern umgehört.
Sabine Schott
08:16 Uhr
1 min.
Mit Pyrotechnik: Zigarettenautomat in Zwickau-Marienthal gesprengt
Zahlreiche Zigaretten haben Täter nach der Sprengung eines Automaten in Zwickau gestohlen.
Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel