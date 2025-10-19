Jeremy Sydow rockt „Rund um Zschopau“

Beim Finale der Enduro-Weltmeisterschaft 2025 in und um Zschopau kamen wieder alle auf ihre Kosten – und einer ganz besonders.

Der Finallauf der Enduro-Weltmeisterschaft 2025 „Rund um Zschopau" hielt alles, was er versprochen hatte und produzierte wieder zahlreiche Gänsehautmomente und strahlende Gesichter. Einer der am meisten strahlte, war Lokalmatador Jeremy Sydow. An allen drei Tagen mischte der 25-jährige Chemnitzer in der absoluten Weltspitze mit und belohnte...