Regionale Nachrichten und News
  • Jeremy Sydow rockt „Rund um Zschopau“

Jeremy Sydow ist in der Weltspitze angekommen.
Jeremy Sydow ist in der Weltspitze angekommen.
Sport-Mix
Jeremy Sydow rockt „Rund um Zschopau“
Von Thorsten Horn
Beim Finale der Enduro-Weltmeisterschaft 2025 in und um Zschopau kamen wieder alle auf ihre Kosten – und einer ganz besonders.

Der Finallauf der Enduro-Weltmeisterschaft 2025 „Rund um Zschopau“ hielt alles, was er versprochen hatte und produzierte wieder zahlreiche Gänsehautmomente und strahlende Gesichter. Einer der am meisten strahlte, war Lokalmatador Jeremy Sydow. An allen drei Tagen mischte der 25-jährige Chemnitzer in der absoluten Weltspitze mit und belohnte...
02.10.2025
4 min.
Beim WM-Finale „Rund um Zschopau“: Eine kommende trifft auf alte Enduro-Legenden
Der Vorsitzende des MC MZ Zschopau, Uwe Klaumünzer (links), und der WM-Fahrer Jeremy Sydow fiebern gleichermaßen dem Heim-Grand-Prix im Oktober entgegen.
Nach seinen jüngsten Erfolgen freut sich Geländefahrer Jeremy Sydow ganz besonders auf das Highlight im Erzgebirge. Genauso fiebern Sportler von einst dem Event entgegen, weil ein Jubiläum ansteht.
Thomas Fritzsch
13:03 Uhr
4 min.
Neues Album von Stefanie Hertel: Ein letztes Duett mit Vater Eberhard
Stefanie Hertel in ihrem Element – hier bei einem Auftritt diesen Sommer in der Katharinenkirche in Oelsnitz.
Nach sieben Jahren veröffentlicht Sängerin Stefanie Hertel am Freitag eine neue Platte. Sie hält mit dem Album musikalisch Rückschau und blickt gleichzeitig nach vorn. Im November kommt sie mit einem Musiktheater nach Plauen.
Christian Schubert
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
11:30 Uhr
4 min.
„Rund um Zschopau“: Vorfreude und große Ziele dominieren bei den lokalen Startern
Der Zschopauer Pascal Sadecki (Mitte) hätte sicher nichts dagegen, wenn er wie bei der letzten WM in Zschopau 2022 wieder ganz oben auf dem Treppchen steht.
Neben den bekannten Namen will auch mancher Neuling sein Glück bei der Enduro-WM probieren. Die Vorfreude auf das Motorsport-Spektakel ist bei allen Beteiligten riesig.
Thomas Fritzsch
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
Mehr Artikel