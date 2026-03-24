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Edward (l.) und Julius Hübner sind dieses Jahr in der DEM Kontrahenten.
Edward (l.) und Julius Hübner sind dieses Jahr in der DEM Kontrahenten. Foto: Thorsten Horn
Edward Hübner macht Jagd auf den nächsten DM-Titel.
Edward Hübner macht Jagd auf den nächsten DM-Titel. Foto: Thorsten Horn
Julius Hübner hatte einen soliden DEM-Einstand.
Julius Hübner hatte einen soliden DEM-Einstand. Foto: Thorsten Horn
Edward (l.) und Julius Hübner sind dieses Jahr in der DEM Kontrahenten.
Edward (l.) und Julius Hübner sind dieses Jahr in der DEM Kontrahenten. Foto: Thorsten Horn
Edward Hübner macht Jagd auf den nächsten DM-Titel.
Edward Hübner macht Jagd auf den nächsten DM-Titel. Foto: Thorsten Horn
Julius Hübner hatte einen soliden DEM-Einstand.
Julius Hübner hatte einen soliden DEM-Einstand. Foto: Thorsten Horn
Rochlitz
Enduro-Auftakt bei „Rund um Dahlen“: Wenn der Bruder plötzlich der Gegner ist
Von Thorsten Horn
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In diesem Jahr folgte Julius Hübner seinem Bruder Edward in die Internationale Deutsche Enduro-Meisterschaft. Die Saisonziele gehen nach dem Auftakt in Nordsachsen bei beiden aber auseinander.

Bei der Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft dürften Sportler aus Mittelsachsen in diesem Jahr wieder ein gewichtiges Wort bei der Vergabe der Titel mitreden – das hat der Auftakt bei „Rund um Dahlen“ schon gezeigt. In der klassenübergreifenden Gesamtwertung belegte der amtierende Meister, Luca Fischeder aus Geringswalde, hinter...
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